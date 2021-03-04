Тернопіль та польський порт Гданськ об’єднає новий залізничний маршрут

Новий залізничний маршрут з’єднає порт Гданськ у Польщі та місто Тернопіль. Про це повідомляє профільне видання Railfreight.

“Між портом Гданськ та Україною розпочато нову пряму послугу. Через прикордонний вузол у Мостиській вантажі розподіляються по кількох пунктах України, включаючи порт Одеси. Потяг з польського порту досягає українського кордону протягом п’яти днів”, – йдеться у повідомленні.

Окрім, як до Тернополя, поїзди із прикордонного вузла у Мостиськах Львівської області з Гданська прямуватимуть до Києва, Вінниці, Харкова, Дніпра та Одеси, про що свідчить опублікована карта маршруту. Маршрути у два боки вже розпочала одеська логістична фірма Global Ocean Link (GOL) за підтримки Maersk Line.

Нова лінія запускається саме тоді, коли Польща та Україна розширюють можливості сухопутного транспорту. Вони спільно запустили Балтійський інтермодальний коридор, що повинно полегшити перевезення вантажів із зони Чорного моря до Польщі, балтійських портів та Скандинавії. Серед переваг використання порту Гданськ, є те, що польський порт розташований недалеко від західних ринків, а час транзиту, наприклад з основних портів Китаю та США значно менший. Але є і економічні вигоди, зазначає компанія. «Вантажні перевезення з Китаю можуть бути набагато дешевшими, як і вартість вантажно-розвантажувальних робіт. Більше того, існують можливості фіксації тарифів на довгостроковий період», – повідомляє видання.