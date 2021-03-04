Головний титул «MRS. UKRAINE WORLD 2021» та можливість представити Україну на міжнародному фіналі на Шрі-Ланці отримала Тетяна Чубак з Тернополя

27 лютого у Києві відбувся ІІІ Національний Парад Успіху та Краси «MRS. UKRAINE WORLD 2021». Цьогоріч захід вперше проходив в унікальному форматі телевізійного шоу.

Захід проходив під егідою міжнародного конкурсу «MRS. WORLD» @mrsworldpageant, офіційним представником якого в Україні є НАТАЛІЯ КОВАЛЬОВА, президент продюсерського центру DIVA FASHION GROUP.

Під час заходу учасниці продемонстрували стильні ділові образи від українського бренду FRIZMAN @frizmanbrand @frizman.kiev, елегантні вишиті сукні від модного дому MaryLu @marylu.dream та вишукані вечірні сукні від салону весільного та вечірнього вбрання Royal Wedding @royalwedding.kyiv.

Головний титул «MRS. UKRAINE WORLD 2021» та можливість представити Україну на міжнародному фіналі «MRS. WORLD 2021» на Шрі-Ланці отримала ТЕТЯНА ЧУБАК з Тернополя. Вона ж стала володаркою спеціальної номінації «MRS. UKRAINE ELEGANCE 2021» від мережі бутиків ексклюзивної білизни та купальників класу люкс INGENUE @ingenue_boutique.

До ТОП-5 фіналісток, що також представлять нашу країну на різних міжнародних форумах успіху та краси, увійшли:

Наталія Чекальська (Київ), «MRS. UKRAINE GRAND INTERNATIONAL 2021» @nchekalska

Анна Хударь (Черкащина), «MRS. UKRAINE UNIVERSE 2021» @anna190687

Оксана Сліпченко (Харків), «MRS. UKRAINE SUPERNATIONAL 2021» @mobiloks5555

Олена Казакевич (Київ), «MRS. UKRAINE EUROPE 2021» @kazakevych_elena

Крістіна Гончарова (Одеса), «MS. UKRAINE TOP-MODEL 2021» @kristina_goncharova

Провели телешоу – незмінний ведучий «Євробачення» Тімур Мірошниченко @timur.miroshnychenko та співак ANDREAS @andreasinternational . Зірковими гостями стали Дмитро Дікусар @dikusar_dmitriy, KISHE @kishe_official, IVAN NAVI @ivan_naviofficial, АІДА НІКОЛАЙЧУК @aidanikolaychuk, ДЕНИС РЕКОНВАЛЬД @rekonvald.

Всі учасниці Національного Параду Успіху та Краси отримали набори косметики для волосся від компанії BES (Beauty & Science) @bes_ukraine; коштовності від Ювелірного дому KIMBERLI @kimberli.ua, подарунки від мережі бутиків ексклюзивної білизни та купальників класу люкс INGENUE та модного дому MaryLu.