Как прочистить раковину?

Очень частой бытовой проблемой является засор труб. С ней не так просто справится особенно, если речь идет о многоэтажных домах. Стоки построены таким образом, что засоры на небольшом участке способны принести неудобства многим жильцам. Чтобы избежать этого необходимо правильно использовать канализацию, производить своевременную прочистку труб и делать профилактику. Компания Труболюб по ссылке https://trubolub.com.ua/uslugi/prochistit-rakovinu/ выполнит прочистку раковины быстро и качественно.

Вместе с тем, сделать качественную прочистку канализации самостоятельно практически невозможно. Никакие разрекламированные химические средства не смогут решить глобальную проблему засоров. Чтобы очистить канализацию необходимо использовать специальные инструменты и обладать определенными навыками. Все это может сделать только профессиональный сантехник, например, специалист компании Trubolub.

Самые распространенные причины засоров

Причин может быть много и они разные. Самая распространенная из них – неправильно проделанный монтаж канализации – неправильные углы, множество изгибов, недостаток наклонов и т.д.

Частой причиной засора может быть банальная ситуация, когда люди бросают крупный мусор в раковину. При недостаточном количестве воды может случится аналогичная ситуация.

В каких случаях необходима прочистка канализации

Даже при правильно выполненном монтаже по всем нормал и с достаточным напором воды, чистить канализацию необходимо. Это связано с тем, что в трубах образовываются отложения элементов, которые содержаться в воде. Такие отложения препятствуют нормальному движению воды, снижая способность труб пропускать воду. Поэтому важно периодически прочищать трубы.

Лучше всего прочистить трубы при первых признаках засора. Это предотвратит более серьезные проблемы. Определить проблему на начальном этапе можно, если заметили, что вода слабо проходит по трубам и присутствует неприятный запах.

Засоры могут быть следующих видов:

когда есть скопление посторонних предметов и отложений в сифоне;

засор трубопровода и углах;

засор в канализации, где деформировались трубы;

засор стояка и прочее;

Из-за того, что причины могут быть разными, способ прочистки будет отличаться.

Процесс чистки и устранение засоров

В зависимости от того, насколько серьезный засор и какая структура канализации, прочистка требует особого подхода с использованием разных приспособлений и оборудования. Мастера компании Trubolub сделают всю необходимую работу при помощи специальных устройств.