«Тернопільобленерго» оновив графік відключення електроенергії з 20 по 26 лютого

‼️Енергетики розробили новий Графік погодинного відключення електричної енергії, який, при потребі, можуть застосовувати!

💡У ВАТ «Тернопільобленерго» оновили Графік погодинного відключення електричної енергії в Тернопільській області на тиждень з 20 по 26 лютого 2023 р.

❗Енергетики нагадують, що із 13 лютого в Тернопільській області було внесено зміни в розподіл груп до Графіка погодинного відключення електричної енергії, споживачі були поділені на шість груп, замість трьох, як було раніше.

⚡Даний графік, як і попередні, передбачає черговість вимкнення 6 через 3 години або 3 через 6 годин. Тобто, виходячи із погодинного навантаження на енергосистему, енергетики будуть корегувати це навантаження, вмикаючи або вимикаючи певну групу споживачів.

❗Час вимкнення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 10-20 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання між чергами.

Електроенергія може бути відсутня також з інших причин, зокрема, через аварії або ремонтні роботи в електромережах.

🇺🇦У ВАТ «Тернопільобленерго» зазначають, що вже більше тижня НЕК «Укренерго» не встановлює ліміти споживання для Тернопільської області. За інформацією від НЕК «Укренерго найближчими днями не прогнозується дефіциту потужності в енергосистемі країни, проте при зростанні споживання електроенергії та інших непередбачуваних обставинах, все ж може бути застосований Графік погодинного відключення електричної енергії.

💡Енергетики наголошують, що електроенергію потрібно використовувати розсудливо, не вмикати енергоємні прилади одночасно, а користуватись ними лише за потреби та максимально мінімізувати споживання електроенергії з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

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