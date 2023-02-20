Керівник компанії КРЕАТОР-БУД взяв участь у Міжнародній конференції ReBuildUkraine у Варшаві
Поки Збройні Сили нашої країни мужньо борютьсяз агресором, українсько-британська виставковакомпанія “Прем’єр Експо” започаткуваласпеціалізовану виставку та конференцію ReBuildUkraine, яка сприятиме відновленню нормального життя українських громад, постраждалих внаслідоквійни.
Міжнародна виставка та конференція ReBuildUkraine відбулась у Варшаві (Польща) з 15 по 16 лютого 2023 року.
Даний захід відбувся за підтримки Міністерстварозвитку громад та територій України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства з питань реінтеграції тимчасовоокупованих територій, Державний секретаріатШвейцарії з економічних питань, Міністерстваекономічного розвитку і технологій РеспублікиПольща, Лондонської торгово-промислової палатита профільних міністерств країн-партнерів ЄС.
Міжнародну конференцію відвідав Голова Ради директорів компанії «Креатор-Буд» Ігор Гуда:
Основною метою міжнародної виставки є прискорення фінансування для відновлення українських громад, які постраждали внаслідок військової агресії, а також залучення інвестицій у міста та регіони України, які сьогодні підтримують мільйони переміщених сімей та мають привабливі інвестиційні можливості.
ReBuild Ukraine об’єднав на єдиній публічнійплатформі державні структури, міжнароднідонорські та фінансові організації, територіальнігромади, представників благодійних фондів, інвестиційних та будівельних компаній.
Відбудова України стане наймасштабнішимпроектом реконструкції з періоду Другої СвітовоїВійни. Масштаби руйнувань та настільки значні, тому лише завдяки активній участі країн-партнерівможливо буде подолати сьогогоднішній виклик. Цестане вікном можливостей для розвитку багатьохгалузей економіки як в Україні, так і в іншихкраїнах світу.