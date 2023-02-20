Оформлення грошової допомоги обернулося аферою: правоохоронці проводять розшукові заходи

87 тисяч гривень – саме стільки привласнили аферисти, знявши гроші з карткових рахунків жителів області. Громадяни намагалися оформити грошову допомогу для громадян в період війни, однак стали жертвами аферистів й втратити ще й свої заощадження.

Афера з оформленням так званої “грошової допомоги полягає в наступному: –переходячи за посиланням, яке пропонує отримати кошти, людина потрапляє на фішинговий сайт. Це двійник надійного легального сайту, розміщений за схожою електронною адресою – людина думає, що зайшла на сайт свого банку, а насправді – це сайт-двійник шахраїв, який візуально дуже схожий, адреса сайту відрізняється зазвичай всього на одну літеру. Якщо на такому фішинговому сайті людина вводить номер картки, мобільного телефону, паролі – шахраї можуть отримати доступ до її рахунків і зняти всі кошти.

Так двоє мешканців області втратили гроші. Тернополянка позбулася 27 000 гривень, а 33-річна житель Гусятина 60 000 гривень.

Відомості про події слідчі територіальних підрозділів поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці закликають не вводити дані банківської карти при заповненні анкет на невідомих сайтах.

Якщо ви, заповнюючи заявку, дійшли до розділу, де вас просять ввести дані банківської картки – зупиніться і вийдіть з даної сторінки, навіть якщо вона нагадуватиме відомий сайт банку чи іншої установи. Це так званий фішинг (вебресурс, який виманює реквізити платіжних карток під виглядом надання неіснуючих послуг).

Отримувати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, потрібно лише з офіційних джерел, не потрібно переходити за сумнівними посиланнями та не вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах. Якщо ж фінансову інформацію розголошено, негайно зверніться до банку та заблокуйте картку, повідомте про випадок шахрайства в поліцію