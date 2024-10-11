Тернопільщина у скорботі: на фронті загинув Андрій Пчола

Лановецька громада у скорботі: на фронті загинув Андрій Пчола, уродженець с. Коржківці, повідомляє міська рада.



З 5 жовтня 2024 року воїн вважався зниклим безвісти. На превеликий жаль, вчора, 10 жовтня, стало відомо, що Андрій Пчола загинув під час артилерійського обстрілу.



Поховання захисника відбуватиметься в Ратнівській громаді Волинської області, де Андрій проживав із дружиною та маленьким сином.



Вічна пам’ять захиснику! Щирі співчуття рідним та близьким.

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