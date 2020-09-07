Тернопільська аграрна дорадча служба реалізувала навчальний проект
ГО “Тернопільська аграрна дорадча служба” в рамках грантового конкурсу в межах “Ініціативи секторальної підтримки громадянського суспільства”, який реалізує ІСАР “Єднання”, а фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) реалізувала навчальний проект із організаційного розвитку.
Тернопільська аграрна дорадча служба протягом червня-серпня 2020 року реалізувала навчальний проект із організаційного розвитку. Метою проекту було заплановано структурувати роботу ГО “ТАДС”, розробити план та стратегію діяльності на 2021-2025. Учасниками проекту стали 18 осіб – члени та прихильники громадської організації. Проект включав навчальних 4 тренінги, 4 робочі зустрічі та 2 дискусії.
Сьогодні сільськогосподарське дорадництво прокладає шлях до Європи. В Угоді про Асоціацію з ЄС йому відводилося особливе місце: сторони зобов’язуються всіляко сприяти розвитку дорадництва і робити все, аби воно стало доступним для кожного фермерського та особистого селянського господарства. Саме забезпечення передачі знань та інновацій є пріоритетом Спільної аграрної політики Європейського Союзу, а також більшості країн-лідерів на аграрному ринку. А ефективне співробітництво між виробниками, переробниками, науковцями, органами влади, громадами у більшості країн світу здійснюють сільськогосподарські дорадчі служби.
За словами керівника ГО “ТАДС” та керівника проекту Мар’яни Томчак – “Реалізація проекту в першу чергу допомогла конкретизації та фокусування місії, цілей цінностей організації. А це у свою чергу сприятиме залученні більшої кількості членів організації та якіснішій роботі керівних організації. Розроблений стратегічний план сприятиме чіткій роботі та розумінню куди нам рухатись.”