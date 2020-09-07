15:48 | 7.09.2020
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Теребовлянщина переходить до режиму суворішого карантину

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Від сьогодні, 7 вересня, в Україні почало діяти нове карантинне зонування. Теребовлянський район віднесений до червоної зони епідемічної небезпеки COVID-19. Таке рішення напередодні ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, створена урядом для управління карантинними обмеженнями.

Найближчі 14 днів Теребовлянщина житиме в червоній зоні.
Тому голова Теребовлянської райдержадміністрації Ярема Шатарський закликає всіх із усією відповідальністю віднестися до відновлення карантинних обмежень і наголошує, що в районі переходять до режиму суворішого карантину.

 

  • Ситуація з поширенням та наслідками коронавірусної інфекції на Теребовлянщині щодня погіршується. Показники захворюваності стрімко зростають. На жаль, як і показники смертності. Станом на 07.09.2020 року маємо вже двоє померлих від наслідків COVID-19.
    Наближається осінь. З похолоданням – можемо отримати додаткові задачі. Тому реагувати маємо вже зараз, – каже очільник району.
Потрібно жорстко дотримуватися правил, щоб вийти із червоної зони та запобігти погіршенню ситуації:

• носити маски в усіх громадських місцях, транспорті та інших точках скупчення людей;

• постійно мити руки та обробляти їх дезінфекторами;

• літнім людям не виходити без особливої потреби з дому;

• всі заходи проводити на майданчиках із розрахунку не менше 5 квадратних метрів на 1 особу;

• робити температурний скринінг;

• дотримуватися соціальної дистанції у півтора метри.

• турбуватися про укріплення свого здоров’я та підвищення імунітету.

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