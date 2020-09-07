Теребовлянщина переходить до режиму суворішого карантину

Від сьогодні, 7 вересня, в Україні почало діяти нове карантинне зонування. Теребовлянський район віднесений до червоної зони епідемічної небезпеки COVID-19. Таке рішення напередодні ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, створена урядом для управління карантинними обмеженнями.

Найближчі 14 днів Теребовлянщина житиме в червоній зоні.

Тому голова Теребовлянської райдержадміністрації Ярема Шатарський закликає всіх із усією відповідальністю віднестися до відновлення карантинних обмежень і наголошує, що в районі п ереходять до режиму суворішого карантину.

Ситуація з поширенням та наслідками коронавірусної інфекції на Теребовлянщині щодня погіршується. Показники захворюваності стрімко зростають. На жаль, як і показники смертності. Станом на 07.09.2020 року маємо вже двоє померлих від наслідків COVID-19.

Наближається осінь. З похолоданням – можемо отримати додаткові задачі. Тому реагувати маємо вже зараз, – каже очільник району.

Потрібно жорстко дотримуватися правил, щоб вийти із червоної зони та запобігти погіршенню ситуації:

• носити маски в усіх громадських місцях, транспорті та інших точках скупчення людей;



• постійно мити руки та обробляти їх дезінфекторами;



• літнім людям не виходити без особливої потреби з дому;



• всі заходи проводити на майданчиках із розрахунку не менше 5 квадратних метрів на 1 особу;



• робити температурний скринінг;



• дотримуватися соціальної дистанції у півтора метри.



• турбуватися про укріплення свого здоров’я та підвищення імунітету.