Теребовлянщина переходить до режиму суворішого карантину
Від сьогодні, 7 вересня, в Україні почало діяти нове карантинне зонування. Теребовлянський район віднесений до червоної зони епідемічної небезпеки COVID-19. Таке рішення напередодні ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, створена урядом для управління карантинними обмеженнями.
- Ситуація з поширенням та наслідками коронавірусної інфекції на Теребовлянщині щодня погіршується. Показники захворюваності стрімко зростають. На жаль, як і показники смертності. Станом на 07.09.2020 року маємо вже двоє померлих від наслідків COVID-19.
Наближається осінь. З похолоданням – можемо отримати додаткові задачі. Тому реагувати маємо вже зараз, – каже очільник району.
• носити маски в усіх громадських місцях, транспорті та інших точках скупчення людей;
• постійно мити руки та обробляти їх дезінфекторами;
• літнім людям не виходити без особливої потреби з дому;
• всі заходи проводити на майданчиках із розрахунку не менше 5 квадратних метрів на 1 особу;
• робити температурний скринінг;
• дотримуватися соціальної дистанції у півтора метри.
• турбуватися про укріплення свого здоров’я та підвищення імунітету.