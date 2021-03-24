У Тернополі демонтували кіоск біля лікарні

Після невиконаного попередження про можливість добровільного демонтажу силами власника, 23 березня постійно діючою робочою групою з організації проведення демонтажів тимчасових споруд, які влаштовані на земельних ділянках комунальної власності без документів, що посвідчують право користування землею, спільно з управлінням муніципальної інспекції в присутності працівників поліції демонтовано тимчасову споруду, яка незаконно влаштована на території КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2», що на вул. Р. Купчинського, 14 в м. Тернополі.