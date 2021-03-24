10:30 | 24.03.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі демонтували кіоск біля лікарні

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Після невиконаного попередження про можливість добровільного демонтажу силами власника, 23 березня постійно діючою робочою групою з організації проведення демонтажів тимчасових споруд, які влаштовані на земельних ділянках комунальної власності без документів, що посвідчують право користування землею, спільно з управлінням муніципальної інспекції в присутності працівників поліції демонтовано тимчасову споруду, яка незаконно влаштована на території КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2», що на вул. Р. Купчинського, 14 в м. Тернополі.

Демонтаж проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 31.07.2019 року №739 «Про усунення порушень».

Робота з виконання зазначеного рішення виконавчого комітету продовжується.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *