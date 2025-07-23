Богдан Бутковський: «Неприпустимо, що хтось проплачує якихось студентів». Тернопільська облрада підтримала Зеленського

Під час четвертого пленарного засідання восьмої сесії Тернопільської обласної ради депутати ухвалили рішення «Про підтримку Президента України Володимира Зеленського».

Звернення ініціювали голова облради Богдан Бутковський, перший заступник голови Володимир Болєщук і заступник голови Ігор Сопель.

🛡️ У документі йдеться про необхідність згуртування держави та суспільства в умовах війни, а Зеленського названо символом національного спротиву, чия діяльність, на переконання депутатів, є запорукою справедливого миру й перемоги над російським агресором.

Контекст: рішення ухвалено на тлі протестів

Голова Тернопільської облради Богдан Бутковський в коментарі виданню ZAXID.NET заявив, що звернення пов’язане з мітингами, які 22 липня пройшли в різних містах України, зокрема й у Тернополі. Протести були спрямовані проти ухваленого Верховною Радою законопроєкту, який передбачає підпорядкування НАБУ та САП Генеральному прокурору, що, за оцінками правозахисників та міжнародних партнерів, фактично ліквідовує незалежність антикорупційної інфраструктури.

«Для мене, як ветерана війни, є неприпустимо, що хтось проплачує якихось студентів. Тих самих, які ходили на мітинги проти Ірини Фаріон, яку вбили за українську мову, і в нецензурній формі висловлюються про верховного головнокомандувача країни. Вважаю, що ми самі можемо керувати власною державою. З нами будуть тоді рахуватися, коли наші міжнародні партнери зрозуміють, що ми самі зможемо дати раду», – наголосив Бутковський.

На вечір 23 липня у Тернополі було анонсовано повторний мітинг біля стін обласної ради. Подібні акції пройшли у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі, Івано-Франківську та інших містах.

Основні положення рішення Тернопільської обласної ради:

✅ Висловити підтримку Президентові Володимиру Зеленському у його діях щодо збереження та розвитку України. 🤝 Закликати політичні сили Тернопільщини та народних депутатів від області об’єднатися навколо позиції Президента. 📬 Направити рішення до центральних органів влади та обласних осередків партій. 📌 Контроль за виконанням рішення покладено на профільну комісію з питань законності та цивільного контролю сектору безпеки.