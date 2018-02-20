Тернопільське музичне училище відвідала відома акторка

19 лютого Тернопільське обласне державне музичне училище імені Соломії Крушельницької приймало в своїх стінах гостю із столиці – актрису Дар’ю Плахтій, повідомляє прес-служба навчального закладк. Дівчина відома завдяки головній ролі у фільмі «Стрімголов».

Саме цей фільм підкорив глядачів та брав участь в головній конкурсній програмі 52-го Міжнародного фестивалю у Карлових Варах та національній конкурсній програмі 8-го Одеського міжнародного кінофестивалю. У серпні 2017 року стрічка взяла участь у відборі на висування фільму від України на ювілейну 90-ту кінопремію «Оскар» американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії «Найкращий фільм іноземною мовою».

Дар’я разом із студентами музичного училища відвідали Кременець, де розпочинаються підготовчі роботи до зйомок продовження фільму «Червоний». Для вокалістів та хоровиків училища це дуже важлива поїздка, адже вони зіграють у стрічці ролі, передбачені сценарієм.

«Ми завжди раді зустрічати в нашому училищі гостей. Нам приємно, що до нас завітала талановита молода актриса Дар’я Плахтій. Це дуже цікаво нам, адже українське кіно зараз перебуває на етапі розвитку і ми мріємо в нашому навчальному закладі відкрити спеціальність «кіномистецтво», щоб допомогти відкривати молоді таланти», — ділиться своїми планами директор Тернопільського обласного державного музичного училища Лариса Римар.

На фото (зліва направо): Богдан Маюк – викладач музичного училища, Наталя Чорна – лінійний продюсер фільму «Червоний», Дар’я Плахтій – акторка, Лариса Римар – директор училища, Анатолій Ороновський – голова ПЦК «Хорове диригування».