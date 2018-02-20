Чортківську загальноосвітню школу № 6 реорганізовувати не будуть

На черговий прийом громадян до міського голови Володимира Шматька, який традиційно проводиться щопонеділка, прийшли вчителі та директор Чортківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6, депутати міської ради Анатолій Вінницький та Галина Дідюк, а також батьки дітей, які навчаються у цій школі.

Усі вони стурбовані можливою реорганізацією пониження ступеня школи. Тому колективно написали лист-звернення до міського голови Володимира Шматька, начальника управління освіти, молоді та спорту Людмили Поліщук, депутатського корпусу з проханням не допустити перетворення школи № 6 у базову середню.

Володимир Шматько, звертаючись до директора та вчителів школи, наголосив:

«Будь-яке закриття, реорганізація, зміна профілю навчального закладу відбувається виключно за рішенням міської ради на сесійному засіданні. Самостійно приймати такі рішення без підтримки депутатів я не можу, бо не маю таких повноважень. Тому, закликаю вас не вдаватися до пліток та перекручування фактів. Це шлях в нікуди.

Ви, як жителі міста Чорткова, повинні загалом моделювати ситуацію в місті. Проблема фінансування є не тільки у школах, але й в інших сферах.

Я особисто звертався до Міністерства фінансів України, щоб мені пояснили, чому у проекті бюджету на 2018 рік на потреби освіти нашого міста закладено на 6 мільйонів гривень менше, ніж нам потрібно. На що мені дали конкретну відповідь: кошти виділяють відповідно до кількості учнів. Зокрема, на таку кількість дітей, які вчаться у школах Чорткова, а це 2941 учень, за формулою Міністерства фінансів 70 педагогічних ставок є надлишковими. А у школі № 6, зокрема, таких надлишкових ставок є 6.

Згідно з новим законом «Про освіту» у кожній школі має бути бухгалтерія. І я дуже щасливий з цього приводу, бо централізована бухгалтерія освіти має пропасти як рудимент радянщини. Коли директор стане менеджером у своїй школі і власноруч розподілятиме кошти на те, що справді вважає необхідним, тоді він навчиться економити, навчиться правильно ділити навантаження між вчителями, вирішувати, чи працюватимуть у його школі пенсіонери і таке інше».

Володимир Шматько, почувши позицію директора школи № 6 Ігоря Юрчишина, депутатів, вчителів та батьків, подякував за відповідне звернення та пообіцяв, що Чортківська загальноосвітня школи І-ІІІ ступенів № 6 не буде реорганізована у школу І-ІІ ступенів.

Також очільник міста наголосив, що на території школи № 6 планують збудувати великий спортивний комплекс з футбольними, волейбольними та іншими площадками.

Володимир Шматько:

«Мікрорайон залізничного вокзалу сьогодні розбудовується. Окрім отого клаптика землі, що розташований біля школи № 6, місця для проведення дозвілля та занять спортом немає. Ми організували розчищення цієї ділянки, адже всім відомо, що вона була перетворена на самовільне сміттєзвалище. Тепер ми маємо шукати гроші для будівництва. Впевнений, у нас все вийде. Чортків буде розвиватися».