Дискримінація у Тернополі: не всі особи з інвалідністю мають пільги у місті

Тернопільське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів отримало відповідь від Тернопільської міської ради на запит щодо пільгових перевезень осіб з інвалідністю – тернополян та жителів області. Подаємо текст, який надійшов від управління транспорту, комунікацій та зв’язку Тернопільської міської ради.

’’Відповідно до Закону України “Про автомобільний транспорт”, документом на проїзд для пасажира є квиток на проїзд в автобусі та на перевезення багажу (для пільгового проїзду – посвідчення особи встановленого зразка чи довідка, на підставі якої надаються пільги), а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – електронний квиток зареєстрований в системі та документи для пільгового проїзду.

Також додатково інформуємо, що статтею 91 Бюджетного кодексу України передбачено, що органи місцевого самоврядування самостійно визначають види та обсяг пільгових перевезень.

В бюджеті України з 2016 року кошти на відшкодування втрат за пільгові перевезення пасажирів не передбачаються, відшкодування відбувається виключно з міського бюджету.

Враховуючи вище викладене повідомляємо, що право на безкоштовне виготовлення «Соціальної картки Тернополянина» і відповідно на безкоштовний проїзд мають особи, яким чинним законодавством надано пільги на проїзд та які зареєстровані у м. Тернополі.

Скористатися правом пільгового (безоплатного) проїзду в громадському транспорті м. Тернополя Ви зможете після укладення відповідного договору між органом самоврядування (органом влади), за місцем реєстрації та міською радою м. Тернополя .

Одночасно повідомляємо, що для здешевлення проїзду можна придбати звичайний електронний квиток, з яким тариф на проїзд в транспорті міста Тернополя залишається незмінний – 4 грн. у маршрутках та 3 грн. у тролейбусах.’’

За словами представника управління транспорту, комунікацій та зв’язку Тернопільської міської ради, поки жоден з керівників територіальних громад органів виконавчої влади не уклали договорів з міською радою Тернополя щодо пільгових перевезень жителів області.