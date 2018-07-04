Деталі Тернополя. Місто, що таки літнє

В різні пори року одна й та ж картинка викликає різні думки.

Адже складається вона не тільки з помірно/швидкозмінної візуальної частини, а й багатьох інших складових, як ось запахи, звуки, температура, характер світла.

Місто початку літа прогріте. Його сходи тягнуться горі, як ліани; кахлі, вкриті тріщинами, можуть видаватись локальними пустелями; вікна стають прозорими, як озера. На вулиці сходи, затінені диким виноградом, нагадують розвалини якогось древнього міста, асфальт, на який падають тіні, набуває багатовимірності й якоїсь, сказати б, химерності.

Анна Золотнюк.