Андрій Осташ та Ірина Підлісна – огидні лиця тернопільського правосуддя?

При дивні справи в Тернопільському окружному суді пише екс-свободівець Іван Сороколіт у мережі Фейсбук.

За його словами Андрій Осташ та Ірина Підлісна на чорне кажуть біле. Адже за їх логікою, тепер можна фальшувати будь-яку ініціативу по відкликанню депутатів, а далі тернопільські судді цю підробку легалізують.

Представники Феміди на замовлення завжди можуть написати багато «мудрого» тексту, де на чорне скажуть біле. Це, зізнаємось, серйозний удар. Не по депутатах, в яких аморально злодії крадуть повноваження, а по судовій справедливості як такій. Суть правосуддя щезає. Будь-хто, будучи навіть тисячу разів правим, перетворюється судом на «терпилу». Ми бачимо як все прогнило. Нехай згодом держава не дивується, що протестні настрої зростають. Причому агресивні, злі і безжальні настрої, – так коментує Іван Сороколіт рішення суддів відмовити у позові про призупинення рішення ТВК (по сфальшованій «народній ініціативі» щодо відкликання депутатів) на час розгляду справи по суті.

Нагадаємо, саме суддю Андрія Осташ було затримано на водінні в нетверезому стані..