«Вовка ноги годують»: секрети ситого життя корупціонерки Т. Вовк із Тернопільської юстиції

Нечистий на руку держслужбовець подала свою кандидатуру на заступника начальника Південного – Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Тернопільській області Південного – Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, – пише Народна Правда.

«Вовка ноги годують»

Чиновниця часів Януковича і яра противниця Революції Гідності Тетяна Вовк у 2014 році особисто віддавала вказівки держ.виконавцям арештовувати транспорт автомайданівців, аби ті не возили допомогу та ліки на Євромайдан. Про це пишуть і неодноразово згадують в коментарях самі ж мешканці Тернополя.

Пізніше стосовно пані Вовк була проведена службова перевірка, відповідно до вимог закону про «Про очищення влади»

Тоді підлеглі ще екс-міністра Петренка не захотіли побачити очевидні порушення в роботі першої заступниці начальника Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області, про які відомо ледь не кожному мешканцю Тернополя.

Свою майбутню перемогу у цьому конкурсі на нову посаду Тетяна Вовк намагається забезпечити старими методами – возить надзвичайно великі суми хабарів за посаду новим заступникам Міністра юстиції. Особисто головуватиме в складі конкурсної комісії перший заступник Міністра Євген Горовець.

З конфіденційних джерел журналістам стало відомо, що лише в листопаді 2019 року Тетяна Вовк двічі збирала кошти з нотаріусів. З її слів, першого разу на успішну покупку посади у новій реформованій юстиції. Вдруге збір коштів відбувся після 18.11.2019 р. по поверненню з першого етапу конкурсного відбору. Тоді чиновниця повідомила, що їй потрібно довезти у Міністерство юстиції аналогічну суму.

Усі ці факти можуть підтвердити приватні нотаріуси області. Однак на заразі, небагато з них готові на відверті розмови. Зі слів працівників, вони побоюються за свої робочі місця, ліцензії й вимушені мовчати.

Відомо, що окрім захмарних зарплат, нарахування премії до посадового окладу в розмірі 500 % про які журналісти писали раніше Тетяна Вовк зуміла знайти й інші шляхи заробітку, щоправда, незаконного, адже проводила щомісячні побори з підлеглих працівників.

Зокрема, кожного місяця з начальників відділів виконавчої служби вимагалося понад 50% від суми отриманої винагороди державними виконавцями, коли сума винагороди сягає десятки тисяч, відкат становив до 80% від отриманої винагороди державних виконавців.

Вимаганням грошових коштів з державних нотаріусів займається начальник відділу з питань нотаріату Марщівська Наталія Миколаївна. У даному випадку запроваджено щомісячні сталі побори з державних нотаріусів, які сягають від 200 до 500 доларів США. Розмір для кожного державного нотаріуса визначається занизкою умов та чинників.

Непогано заробила чиновниця і на ремонті і відкритті такого розрекламованого доступного для населення офісу юстиції “Open Space”.

Ремонти у приміщеннях юстиції здійснювали підставні фірми, які значну частину коштів повертали особисто Вовк Т.В у вигляді «відкатів» . Щоб відремонтувати й оснастити цей офіс технікою витратили понад 1 млн. грн. При цьому чиновники тернопільської юстиції так поспішали із відкриттям, що навіть не уклали договір оренди приміщення з Тернопільською обласною радою.

Отже ремонтні роботи у приміщенні здійснювались без договору оренди і згідно з чинним законодавством , службовці юстиції витратили на ремонт 1 млн. грн – абсолютно незаконно.

У липні – серпні 2018 року довіреним працівникам в ГТУЮ за вказівкою Вовк виплачено великі премії, з кожного такого працівника готівкою стягувалось по 10 тис. грн. ніби то для ремонту в “Open Space”. Так Вовк відмивала державні кошти.

Премії та надбавки в повному розмірі отримуювали лише ті працівники, які погодилися повертати встановлений Вовк Т.В. відсоток «відкату».

Чиновниця систематично порушує законодавство про запобігання корупції. Так, Тетяна Вовк з метою уникнення розповсюдження інформації про незаконне збагачення розлучилася з чоловіком. Відповідно в електронних деклараціях не зазначає про належне йому майно, доходи та готівкові кошти. Хоча і надалі проживає з чоловіком в одному помешканні та ведуть спільний побут. А її чоловік Михайло Вовк продовжує з її допомогою отримувати земельні ділянки від Тернопільської міської ради.

Раніше журналісти-розслідувачі писали про те, що рідний брат чиновниці Олег Шморгай, який є депутатом міської ради Тернополя допоміг безкоштовно отримати земельну ділянку площею 0,07 га в елітному районі міста Пронятині з видом на тернопільське озеро.

За виділення земельної ділянки на вулиці Глибочанській в Пронятині для Михайла Зиновійовича Вовка тернопільські депутати проголосували 5 жовтня 2018 року.

Організація перереєстрації Почаївської Лаври для Православної церкви Московського патріархату

До недавнього часу, керівник ГТУЮ у Тернопільській області Едуард Кольцов був лише формальним керівником. Організація усіх грошових потоків лежала на плечах Вовк Т.В.

Чи не найбільший відкат за “правильну” перереєстрацію нерухомого майна Тетяна Василівна отримала за споруди національного надбання – Почаївську Лавру.

Для встановлення приналежності Почаївської Лаври у вересні 2018 року до державного реєстратора Почаївської міської ради Рожка Р.К. звернулися представники заповідника із поданням необхідної документації для проведення реєстраційних дій.

Вовк Т.В. через реєстраційну службу впливала на державних реєстраторів, наказала реєстратору Рожко Р.К. призупинити (відкласти) розгляд заяви представників заповідника, ніби то для детального вивчення поданих документів. Вивчення поданих документів від заповідника дійсно відбувалося, але не для передачі Почаївської Лаври заповіднику, а з метою прийняття рішення у відмові у реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Однак, жодних прогалин та неточностей виявлено не було.

Після цього дано вказівку державному реєстратору Почаївської міської ради Рожку Р.К. максимально довго не здійснювати реєстрацію по документах заповідника.

За час, коли документи заповідника ще перебували на вивченні Тетяна Василівна змушує державного реєстратора Яремка А. розглянути та задовільнити заяву представників УПЦ Московського патріархату та здійснити реєстраційну дію в обхід вже розпочатого розгляду іншим реєстратором.

В результаті незаконного впливу Т.Вовк та Е.Кольцова споруди Почаївської Лаври були передані в незаконне користування УПЦ Московського патріархату до 2052 року.

Дані факти висвітлювалися неодноразово у ЗМІ.

«Жити по вовчих законах»

Однак це не всі правопорушення з якими живе і працює чиновниця. Тетяна Вовк неодноразово перевищувала свої владні та службові повноваження при нарахуванні премій, надбавок та прийняття рішень дисциплінарної комісії.

Так рядовий службовець на керівній посаді у Тернопільській юстиції отримує заробітну плату до 9 тис. грн., при цьому у Тетяни Вовк у 2018 році середньомісячна заробітна плата складала близько 50 тис. грн. Лише у липні 2019 року отримала заробітну плату 100 тис. грн. Такі ж захмарні премії та надбавки Вовк виписує і наближеним працівникам управління, які допомагають їй приховувати незаконні дії.

При відмові в наданні відкатів та щомісячних поборів чиновниця систематично організовує дисциплінарні провадження проти державних службовців, з метою отримання від них неправомірної вигоди. На сьогодні в судах знаходиться більше 10ти позовів на неправомірні рішення дисциплінарної комісії Головного територіального управління юстиції.

Оскільки Т.Вовк одночасно є головою приймальної комісії, то заробляє на тому, що отримує хабарі при позитивному рішення прийняття на роботу. Зі інформацією джерел, розмір неправомірної вигоди коливається від 2 до 6 тис. доларів США.

«Робота не вовк – в ліс не втече»

Протягом трьох останніх тижнів колишній головний бухгалтер ГТУЮ, який звільнився із посади за власним бажанням , підчищає усі корупційні схеми за попередні роки, знищує платіжні документи, які можуть призвести до викриття незаконних дій Т. Вовк.

Адже відомо, що в районах області працюють “віртуальні” консультанти в держконторах, які отримують заробітну плату, але самих консультантів на робочому місці ніхто не бачив.

Також із прикладів, можна зазначити колективне звернення працівників виконавчої служби на не чистого на руку керівника Цимбалісту С.В. Колективне звернення так і не розглянули, зате Цимбалісту перевели незаконно на вищу посаду, а організаторам непотрібного розголосу дали дисциплінарні стягнення ,а деких – звільнили.

Та найбільше працівників обласної юстиції обурює те, що усі рішення про дисциплінарні стягнення, залучення до корупційних схем Тетяна Вовк проводить “під шафе”.

За словами працівників управління, чиновниця майже кожний день відкрито розпиває спиртні напої у своєму службовому кабінеті до пізньої ночі. До розпиття залучає підлеглих, які повинні забезпечити покупки елітного алкоголю та делікатесної закуски.

Протягом робочого дня ж Вовк Т.В. полюбляє організувати власну «приймальню» у дорогому тернопільському ресторані «На небі», куди підлеглі носять їй документи на підпис.

Після відповідної «дози» прийнятого, Вовк Т.В. зазвичай збирає позапланові робочі наради і у нетверезому стані приймає управлінські рішення, при цьому із зверхністю ображає та принижує підлеглих.

Громадськими організаціями Тернополя, журналістами та народними депутатами вже надіслані звернення на адресу Міністра юстиції, НАЗК, НАБУ, САП, ДБР, ГПУ з метою перевірки фактів, встановлених журналістами-розслідувачами стосовно гр. Вовк Т.В., а також перевірити відповідність кандидатури чиновниці вимогам конкурсної посади.

Вже 2 грудня стане відомо, чи наважиться заступник Міністра юстиції – Євген Горовець, який очолює конкурсну комісію, взяти на себе відповідальність і затвердити кандидатуру Тетяни Вовк на нову посаду в юстиції.