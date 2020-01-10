13:31 | 10.01.2020
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Новини Тернополя 

Тернопільські рятувальники організували свій імпровізований Вертеп

Irena 3 Views Прокоментуй!

Унікальним різдвяним звичаєм в Україні було і залишається ходіння з вертепом. Цю давню традицію віддавна шанують і підтримують в Управлінні ДСНС України у Тернопільській області.

З нагоди Різдва, рятувальники організували свій імпровізований Вертеп. Різдвяними колядками вони привітали з святами своїх колег та друзів, побажали їм добра, миру й злагоди.

Усі присутні щиро сміялися над жартами Жида та Жидівки, бешкетуванням Смерті та Чорта, насолоджувалися мелодійними піснями та наостанок разом виконали колядку «Нова радість стала».

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