Тернопільські рятувальники організували свій імпровізований Вертеп

Унікальним різдвяним звичаєм в Україні було і залишається ходіння з вертепом. Цю давню традицію віддавна шанують і підтримують в Управлінні ДСНС України у Тернопільській області.

З нагоди Різдва, рятувальники організували свій імпровізований Вертеп. Різдвяними колядками вони привітали з святами своїх колег та друзів, побажали їм добра, миру й злагоди.

Усі присутні щиро сміялися над жартами Жида та Жидівки, бешкетуванням Смерті та Чорта, насолоджувалися мелодійними піснями та наостанок разом виконали колядку «Нова радість стала».