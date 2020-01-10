Мажоритарка R.I.P.: як відбуватимуться вибори до Тернопільської обласної і міської рад у 2020 році

На виборах до Тернопільської обласної ради 2020:

1) будемо обирати 64 депутатів;

2) область буде поділена на орієнтовно 6 виборчих округів (від 4 до 8);

3) у кожному виборчому окрузі за системою відкритих списків буде обрано близько 10 депутатів (від 8 до 16), депутатів (в залежності скільки буде виборчих округів);

4) грошова застава для участі партії в виборах становитиме близько 1,2 млн. грн.

На виборах до Тернопільської міської ради 2020:

1) будемо обирати 42 депутати;

2) місто буде поділене на орієнтовно 4 виборчих округи (від 2 до 6);

3) у кожному виборчому окрузі за системою відкритих списків буде обрано близько 10 депутатів (від 7 до 21), депутатів (в залежності скільки буде виборчих округів).

4) грошова застава для участі партії в виборах становитиме близько 320 тис. грн.

Вибори міського голови Тернополя – у два тури, якщо в першому турі жоден з кандидатів не набере більше 50% підтримки. Грошова застава для кандидата в мери становитиме близько 320 тис. грн.

У виборчому бюлетені в кожному з округів будемо обирати партію та конкретного кандидата від даної партії з переліку запропонованих нею.

Схожа система буде й на виборах до Верховної Ради 2024 року. Мажоритарка R.I.P. Якщо не буде позачергових.

Іван Сороколіт