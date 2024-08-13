Тернопільською митницею видано 4 596 сертифікатів з перевезення товарів форми EUR.1

З метою підтримки експорту товарів українського походження та забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України у рамках угод про вільну торгівлю, за 7 місяців 2024 року Тернопільською митницею видано 4 596 сертифікатів з перевезення товару EUR.1.

Найбільшу кількість EUR.1 видано на українські товари, експорт яких здійснювався на умовах вільної торгівлі до таких країн: Італія – 616 сертифікатів, Іспанія – 461, Болгарія – 426, Німеччина – 337 та Польща – 101 сертифікат форми EUR.1.

Основними товарами експорту стали: пластикові та дерев’яні вікна, олія, меблева фурнітура, будівельні конструкції, витяжки, кондитерські вироби, цукор, пластик, спирт етиловий, казеїн технічний.

Зазначимо, що наявність цього сертифіката надає українському експортеру можливість для застосування до товарів тарифних преференцій у країнах ЄС – зменшення ставки мита або звільнення від оподаткування митом.

Видача сертифікатів з перевезення EUR.1 здійснюється митницями безоплатно у найкоротші терміни на кожну партію товарів при експорті, відповідно до Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2021 №139.