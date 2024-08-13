На Тернопільщині поліція карає за вирощування маку та коноплі

З початку цього року тернопільські правоохоронці задокументували 32 факти незаконного вирощування нарковмісних рослин.

Поліцейські нагадують жителям області про адміністративну та кримінальну відповідальність за такі дії.

За незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості до 100 рослин чи конопель у кількості до 10 рослин настає адміністративна відповідальність (ст. 106-2 КУпАП), покарання – штраф від 306 до 1 700 гривень.

За вирощування від 100 до 500 рослин маку або від 10 до 50 конопель передбачена кримінальна відповідальність (ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України), покарання – штраф громадян або пробаційний нагляд на строк до трьох років, або обмеження волі на той самий строк.

За посів понад 500 рослин маку або понад 50 конопель встановлена кримінальна відповідальність (ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України). Порушників чекає покарання у вигляді від 3 до 7 років позбавлення волі.