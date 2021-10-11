Тернопільську психоневрологічну лікарню назвали найкращою в Україні

Днями на Тернопільщину з робочим візитом завітав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та його заступниця Ірина Микичак.

Обговорили важливі питання, а саме: вакцинацію, механізм підвищення зарплати медикам, роботу відділень екстреної медичної допомоги опорних лікарень та інше.

Зокрема, Ірина Микичак мала нагоду познайомитися з роботою міської дитячої лікарні і міської лікарні №2. Відвідала центр вакцинації. На своїй сторінці у соціальній мережі пані Микичак написала, що найбільше її вразила робота Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні.

– Мій день зробила КНП “Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня” ТОР. Це величезна праця і досвід колективу лікарні та всіх, хто підтримує і допомагає. Захоплена колегами-медиками, які не відпускали, все хотіли показати і розповісти, поділитися напрацюваннями і здобутками. Надзвичайно фаховий і доброзичливий медперсонал, комфортні умови лікування з великою повагою до гідності пацієнта, відчутна взаємодія з кафедрами Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. На сьогодні у моєму рейтингу – це найкраща психіатрична лікарня в Україні. Тут не шукають легких шляхів і не нарікають на реформи. Тут знаходять нові можливості і кращу якість допомоги людям.

Дякую Вам, колеги! Міцно тисну руку керівнику Володимиру Шкроботу і всьому колективу! – написала заступниця міністра охорони здоров’я України.



