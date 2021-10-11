На Тернопільщині запрацює додаток «Стоп булінг»

Зовсім скоро на Тернопільщині запрацює мобільний додаток “Стоп булінг”. Про це повідомила народна депутатка України Людмила Марченко.

– У рамках нашого спільного проєкту з Міністерством освіти і науки України «Дружній простір» днями провела робочу зустріч із керівниками департаментів МОН. Ми вийшли на фінішну пряму. Для простого розуміння наш проєкт створено на базі єдиної освітньої платформи (модуль системи АІКОМ), котра містить кабінети вчителів, директорів та психологів, буде спеціальний додаток для всіх школярів, де кожен зможе залишити скаргу/повідомлення про булінг (також і анонімно), – повідомила Людмила Марченко.

За її словами, вже є підтримка від Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України та UNICEF Ukraine.