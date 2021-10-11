На Тернопільщині з батьків збирали гроші, щоб оплатити комунальні послуги школи

У Підгайцях на Тернопільщині з батьків збирали гроші, щоб оплатити електроенергії школи. У міськраді кажуть, що шкільне харчування справді подорожчало через ріст цін на продукти, але оплата батьками комунальних послуг для приготування їжі – це наклеп.

Та попри заяви мера міста Ігора Мерени, поліція міста Підгайці таки почала розслідування скарг батьків на збір коштів на оплату електрики для приготування їжі для учнів у місцевій школі.

Батьки збирали гроші на оплату електрики у школі

Інформація про збір коштів із батьків з’явилася у популярній місцевій групі “Підгаєцький район” ще 6 жовтня.

Після скорочення працівників освіти, економити будуть на дітях. Тепер батьків в школах просять оплачувати витрати на енергоносії, щоб дітям готували обіди в школах,

– йдеться в одному із повідомлень.

У міськраді кажуть, що це наклеп

Мер Підгайців Ігор Мерена заявив, що хоч вартість приготування обідів для школярів і зросла, з батьків за електрику для приготування обідів коштів не збирають.

“Минулого року батьки учнів платили за харчування 10 гривень. Цього навчального року вони платять 10 гривень і 80 копійок. Це пов’язано з подорожчанням продуктів. Навесні подорожчали олія, гречка, цукор, м’ясо. Це і відбилося на ціні обідів”, – розповів він.

Поліція почала розслідування

У поліції Підгайців зазначили, що самостійно почали розслідування після публікації скарг батьків. “Шляхом моніторингу соцмереж наші працівники звернули увагу на повідомлення в групі та внесли його в журнал єдиного обліку. Адже ми повинні реагувати на такі речі і перевіряти їх”, – додали правоохоронці.

За попередньою інформацією поліції, збір коштів з батьків на оплату електрики, щоб приготувати обіди, не відповідає дійсності.

У міській раді Підгайців додають, що відділ освіти ще раз підготує роз’яснення для батьків, чому вартість обіду подорожчала для школярів. А освітяни мають намір звертатися в поліцію, аби правоохоронці розібралися, хто ж на них зводить наклепи.

Марія Бондар, Редакторка розділу “Освіта 24”