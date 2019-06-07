Тернопільський виш вперше увійшов до найбільшого світового рейтингу університетів U-Multirank

Багатопрофільний, орієнтований на користувача, незаангажований репутаційним фактором закладів вищої освіти, сфокусований на різноманітті інституційних місій, а не на пошуку «єдиного найкращого університету світу». Все це про U-Multirank — найбільший міжнародний рейтинг закладів вищої освіти, що з 2014 року проводиться під егідою Європейської Комісії консорціумом європейських дослідницьких центрів Німеччини, Нідерландів та Іспанії. 6-те видання рейтингу охопило 1711 університетів з 96 країн світу (57 університетів з України!), що робить його наймасштабнішим міжнародним рейтингом вищої освіти.

Цього року U-Multirank вперше представив деталізований національний звіт по Україні. І надзвичайно приємно, що Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя увійшов до топ-25 університетів за версією U-Multirank у категоріях «Зв’язок з професійним середовищем» та «Інтернаціональна орієнтація ступеневих освітніх програм» відповідно. Загалом, всі українські університети, представлені у рейтингу 2019 року, набрали бали у категорії «Регіональна співпраця» та відзначилися з-поміж їх іноземних колег найвищим показником своєчасності випуску студентів (graduating on time). Найбільш потужними сферами діяльності українських вишів стали «Навчання і викладання» та «Регіональна співпраця».

Всі ці та багато інших результатів участі України в наймасштабнішому міжнародному рейтингу вищої освіти U-Multirank відтепер доступні на персоналізованій сторінці «Навчання в Україні» на офіційному веб-сайті проекту: www.umultirank.org/study-in/ukraine/.

Ознайомитися з інституційною та subject-level інформацією про Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя можна на веб-сторінці проекту за посиланням: www.umultirank.org/study-at/ternopil-ivan-puluj-national-technical-university-rankings/