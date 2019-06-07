У тернопільському музеї можна відчути неймовірну атмосферу міста

Наш Тернопіль ― неймовірно красивий. За спокій вулиць та затишок кав’ярень, прекрасні пейзажі та легкий шум каштанів люблять його і мешканці, і туристи.

У картинній галереї Тернопільської обласної бібліотеки для молоді(ІІ-й поверх) експонується виставка творчих робіт студентів відділення “Дизайн” ТКТЕК. Серія робіт присвячена рідному місту.

Тернопільські пейзажі подумки переносять нас у знайомі місця, допомагають відчути неймовірну атмосферу міста.

Виставка діятиме до кінця серпня.