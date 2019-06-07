На Тернопільщині інспектори з паркування отримають шеврони та форму

Наприкінці вересня 2018 року в Україні набули чинності нові правила паркування транспортних засобів. Зміни у законодавстві передбачають невідворотність відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів та введення фото- та відеофіксації правопорушення.

Для внормування сфери паркування та «розвантаження» вулиць міста від неправильно припаркованих автомобілів, рішенням сесії Чортківської міської ради створено відділ з питань транспортноїі інфраструктури та контролю за паркуванням. З 6 травня 2019 року даний відділ розпочав свою роботу.

Рішенням виконавчого комітету від 06.06.2019 було затверджено опис, перелік форменого одягу та знаків розрізнення працівників відділу з питань транспортної інфраструктури та контролю за паркуванням. На вулицях Чорткова інспектори з паркування першочергово здійснюватимуть патрулювання найбільш завантажених вулиць міста, особливо звертаючи увагу на дотримання правил зупинки та стоянки поблизу пішохідних переходів; правил зупинки та стоянки в заборонених правилами дорожнього руху місцях тощо.