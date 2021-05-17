У Тернополі зникла 13-річна дівчинка Анна Гецько (фото)

Тернопільським районним управлінням поліції ГУНП в Тернопільській області розшукується малолітня Гецько Анна Василівна, 13 років, яка 14.05.2021 пішла із дому та не повернулась, на даний час місцезнаходження дівчини не відомо.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 13 – 14 років, ріст 150 см, худорлявої тілобудови, обличчя овальне, волосся довге, темно-русявого кольору.

ОДЯГНЕНА: товстовка чорного кольору, куртка бузкового кольору, чорні штани, кросівки чорного кольору.

При наявності будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження дівчини, повідомляти за номером спецлінії поліції “102” або (067) 369-98-96.