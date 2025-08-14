У Тернополі відбудеться благодійна акція з плетіння маскувальних сіток «Міць громади»

У суботу, 16 серпня, о 16:00 у парку імені Тараса Шевченка, на центральній алеї поблизу фонтану, тернополян та гостей міста запрошують долучитися до благодійної акції з плетіння маскувальних сіток «Міць громади».

Ініціатором заходу виступає батальйон «Павучки», відомий своєю активною допомогою військовим. Волонтери не лише організують процес, а й поділяться власним досвідом, аби кожен охочий зміг внести свій вклад у створення захисних сіток.

До участі запрошують усіх – від дітей до людей старшого віку. Організатори наголошують: навіть кілька годин спільної роботи можуть стати відчутною підтримкою для наших захисників.

«Разом ми зможемо виготовити необхідні маскувальні сітки, які допоможуть воїнам залишатися непомітними для ворога. Це маленький, але важливий крок для нашої спільної перемоги», – зазначають у батальйоні «Павучки».