 У Тернопільській області зростає рівень захворюваності на ГРВІ: за тиждень понад 4 тисячі випадків

Станом на 6 жовтня 2025 року загальна захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 в області становить 403,9 випадки на 100 тисяч населення. За останній тиждень (з 29 вересня по 5 жовтня) захворіло 4114 осіб, що на 0,8% більше, ніж попереднього тижня.

👧 Понад половину хворих — діти: їхня частка становить 57% (2347 осіб), з них 59% — школярі (1384 дитини). У порівнянні з попереднім тижнем кількість хворих дітей зросла на 6,1%, натомість серед школярів відмічено незначне зниження — на 1,5%.

🏥 За звітний період госпіталізовано 152 особи, серед них 59 дітей. Це на 3,8% менше, ніж попереднього тижня.

😷 Зафіксовано 107 випадків COVID-19, що становить 2,6% від усіх хворих на ГРВІ. У порівнянні з минулим тижнем показник знизився майже на 40% (178 → 107 випадків). Серед хворих на COVID-19 15% — діти.

💉 В області розпочалася вакцинація проти грипу. Наразі щеплення отримали 73 особи вакциною GC Flu (Корея) за власні кошти.

👉 Вакцинація проти COVID-19 — безоплатна.

👉 Щеплення від грипу — рекомендоване; вакцину можуть закуповувати місцеві бюджети, підприємства або громадяни самостійно.

⚠️ Фахівці наголошують: вакцина від COVID-19 не замінює вакцину від грипу, і навпаки. Тому важливо комплексно захистити себе та рідних в осінньо-зимовий період.

💗 Вакцинуйтеся — захистіть себе та близьких!