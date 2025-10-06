Громади Тернопільщини отримали до своїх бюджетів понад 7,1 млрд грн податкових надходжень

За дев’ять місяців цього року місцеві бюджети громад Тернопільщини поповнилися на 7 млрд 149,3 млн грн гривень податків і зборів. Ця сума на понад 1 млрд грн перевищує надходження січня-вересня минулого року. Приріст надходжень склав 17,4%. Планові показники бюджету виконано на 111,5%, бюджети громад додатково отримали 734,5 млн гривень.

Традиційно найбільше наповнив місцеві скарбниці податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло у січні-вересні понад 4,8 млрд гривень. Малий бізнес області сплатив понад 1 млрд грн єдиного податку. В трійку лідерів також входить плата за землю, якої надійшло до бюджетів 615,3 млн гривень.

Завдяки відповідальним платникам, які працюють прозоро, офіційно працевлаштовують працівників і сумлінно виконують свої податкові зобов’язання, місцеві бюджети отримують ресурси на підтримку освіти, медицини, соціальної сфери та інфраструктури.

Податкова служба області вдячна всім платникам за сумлінність та партнерську позицію, адже надійна та своєчасна сплата податків – основа стабільного функціонування громад.