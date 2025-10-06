Кривава війна забрала життя молодого Героя Андрія Яніцького з Тернопільщини

Ще один Герой повертається до рідного дому на “щиті”… Повідомляють в Колиднянській громаді.

Кривава війна забрала життя молодого Героя Андрія Яніцького, жителя села Пробіжна. Найвищу ціну за волю України та спокійне життя за нас заплатив ще один хоробрий воїн, солдат військової частини А4010- Андрій Петрович,14.12.1986 року народження. Під час виконання бойового завдання поблизу с.Степове,Синельниківського району, Дніпропетровської області,отримав смертельні поранення та загинув Андрій Яніцький.

Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та друзям загиблого. Схиляємо голови у скорботі перед мужністю і жертовністю нашого Захисника.

Зустріч тіло Героя у Катедральному соборі верховних Апостолів Петра і Павла сьогодні о13.00 годині, після чого траурним кортежем його доставлять до рідної домівки у село Пробіжна.

Орієнтовно о 13:30- 13.45 год , кортеж проїде через село Колиндяни та Пробіжна.

Просимо жителів вийти на центральні вулиці та гідно провести нашого Героя в останню дорогу.

Вічна і світла пам’ять Герою… Слава Україні! Героям Слава!