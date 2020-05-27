Тернопільський окружний адмінсуд переїхав у нове приміщення

З 18 травня Тернопільський окружний адміністративний суд функціонує у двох приміщеннях за адресою: вул. Грушевського,6, м. Тернопіль.

З 18.05.2020 за вказаною адресою відправлятимуть правосуддя такі судді:

– Петро Баб’юк — голова суду;

– Уляна Мірінович — заступник голови суду;

– Андрій Баранюк;

– Оксана Мартиць;

– Надія Дерех.