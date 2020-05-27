15:32 | 27.05.2020
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Тернопільський окружний адмінсуд переїхав у нове приміщення

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З 18 травня Тернопільський окружний адміністративний суд функціонує у двох приміщеннях за адресою: вул. Грушевського,6, м. Тернопіль.

З 18.05.2020 за вказаною адресою відправлятимуть правосуддя такі судді:

– Петро Баб’юк — голова суду;

– Уляна Мірінович — заступник голови суду;

– Андрій Баранюк;

– Оксана Мартиць;

– Надія Дерех.

Таким чином, Тернопільський окружний адміністративний суд функціонуватиме у двох приміщеннях:

– за адресю: вул. князя Острозького, 20, м. Тернопіль, 46001

– за адресою: вул. Грушевського, 6, м. Тернопіль, 46001

Як зазначають у суді, позовні заяви з 18.05.2020 прийматимуться лише за адресою: вул. Грушевського,6, м. Тернопіль, 46001.

Документи, що стосуються розгляду конкретної справи, слід подавати за місцем здійснення судового розгляду такої справи.

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