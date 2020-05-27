Тернопільський окружний адмінсуд переїхав у нове приміщення
З 18 травня Тернопільський окружний адміністративний суд функціонує у двох приміщеннях за адресою: вул. Грушевського,6, м. Тернопіль.
З 18.05.2020 за вказаною адресою відправлятимуть правосуддя такі судді:
– Петро Баб’юк — голова суду;
– Уляна Мірінович — заступник голови суду;
– Андрій Баранюк;
– Оксана Мартиць;
– Надія Дерех.
Таким чином, Тернопільський окружний адміністративний суд функціонуватиме у двох приміщеннях:
– за адресю: вул. князя Острозького, 20, м. Тернопіль, 46001
– за адресою: вул. Грушевського, 6, м. Тернопіль, 46001
Як зазначають у суді, позовні заяви з 18.05.2020 прийматимуться лише за адресою: вул. Грушевського,6, м. Тернопіль, 46001.
Документи, що стосуються розгляду конкретної справи, слід подавати за місцем здійснення судового розгляду такої справи.