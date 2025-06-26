Тривожні кнопки в автобусах: новий рівень безпеки у Тернополі

У Тернополі завершено проєкт із встановлення тривожних кнопок у громадському транспорті. Відтепер 150 міських автобусів обладнані системою екстреного виклику поліції охорони. Це — черговий крок до створення безпечного середовища для пасажирів і водіїв.

📍 Проєкт реалізовано спільно Управлінням поліції охорони в Тернопільській області та Тернопільською міською радою.

«Кожен пасажир у разі небезпечної ситуації може звернутися до водія, який натисне тривожну кнопку. Наряд поліції охорони прибуде в найкоротші терміни», – пояснює т.в.о. заступника начальника Управління поліції охорони Володимир Слідзевич.

Встановлення обладнання тривало три місяці. Інженери й електрики працювали уночі, після повернення автобусів із маршрутів. За словами старшого інженера Віталія Настюка, тривалість монтажу на один автобус становила від 15 хвилин до півтори години, залежно від типу транспорту.

📌 Кожен автобус обладнано GPS-навігацією та має наліпки про наявність охоронної кнопки, що саме по собі діє як превентивний захід.

«Це відповідь на запит суспільства щодо безпеки. Такі заходи зменшують ризики негативних подій у транспорті», – зазначає начальник управління транспортних мереж і зв’язку Тернопільської міської ради Олег Вітрук.

Проєкт уже демонструє ефективність. Водії почуваються впевненішими, а пасажири – захищеними. Водій міського автобуса Володимир Захарків згадує, що надзвичайних ситуацій у його автобусі не було, однак траплялися випадки, коли водії потребували допомоги:

«Десь-колись кнопку може бути екстрено треба. У нас був випадок, коли водія побили», – каже він.

📣 Це частина загальноукраїнського соціального проєкту поліції охорони, який передбачає встановлення термінових кнопок виклику у школах, магазинах, на вокзалах і зупинках. У Тернопільській області вже встановлено 628 таких систем, 60 із них – просто неба.

Відтепер — ще й у кожному автобусі Тернополя.