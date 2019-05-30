У Тернополі другокласники катались на поліцейських машинах

З настанням літа, діти більше часу проводять на вулиці. Працівники Тернопільської обласної бібліотеки для дітей вирішили, що не зайвим буде перед літніми канікулами нагадати їм про правила дорожнього руху.

Але одне діло, коли бесіду проводить бібліотекар, і зовсім інше, коли за справу беруться професіонали! Спільно з патрульною поліцією, для учнів 2 В класу ЗОШ № 13, бібліотекарі провели гру-вікторину «Руху правила єдині – знати їх усі повинні!». Інспектори патрульної поліції Ігор Ракочий та Оксана Миколюк розповіли дітям, як потрібно поводитись на дорогах та прилеглих до них ділянках, аби зробити своє пересування і пересування інших людей комфортним та безпечним.

Відтак, пригадали головних «помічників» дорожнього руху (знаки, світлофори, пішохідні доріжки) та його учасників. Проте, найбільше дітлахам сподобалось бавитись в ситуативні ігри і кататись на поліцейських машинах по стадіоні, що знаходиться поруч з бібліотекою. Абсолютним щастям для учасників вікторини було власноруч увімкнути проблискові маячки і навіть, на якусь коротку мить, сирену.

Загалом, гра-вікторина була надзвичайно актуальною, корисною і водночас веселою та драйвовою.

Ми щиро дякуємо поліціянтам за поєднання професіоналізму та відкритості, які просто зачаровують юних тернополян, спонукаючи їх робити добрі справи, дотримуватись правил і навіть задуматись над майбутньою професією.

Уляна Пилипчук, редакційно-видавничий сектор Тернопільської обласної бібліотеки для дітей

Поділіться:











загрузка...