Контроль за ринком пального: на Тернопільщині анульовано понад 80 ліцензій

Упродовж січня – травня 2025 року в Тернопільській області припинено дію 82 ліцензій на право здійснення оптової, роздрібної торгівлі пальним і його зберігання. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

📌 Анулювання відбулося з різних причин – як добровільних, так і за результатами перевірок.

🔍 Причини анулювання ліцензій:

За заявами суб’єктів господарювання – 35 ліцензій:

▫️ 2 – опт без місць зберігання

▫️ 1 – опт із наявністю місць

▫️ 14 – роздрібна торгівля

▫️ 18 – зберігання для власних потреб

За результатами перевірок – 8 ліцензій:

▫️ 5 – через відсутність діяльності за місцем провадження

▫️ 2 – через невідповідність даних у реєстрі

▫️ 1 – відсутність ліцензіата за вказаною адресою

Через фінансову дисципліну :

▫️ 33 ліцензії – через несплату чергових платежів

▫️ 5 – через несплату авансового внеску з податку на прибуток

1 ліцензія припинена у зв’язку з припиненням підприємницької діяльності.

📊 Станом на 1 червня 2025 року в області діє:

9 ліцензій на оптову торгівлю з місцями зберігання

20 – опт без наявності місць

162 – роздрібна торгівля

1233 – зберігання пального, з них 1225 – виключно для власних потреб/переробки

💬 Податкова служба закликає до прозорості

В ОВА наголошують: головне завдання – забезпечення прозорості ринку пального, боротьба з тіньовим обігом і дотримання ліцензійних умов.

Суб’єкти господарювання зобов’язані:

✅ забезпечити актуальність даних у реєстрах

✅ своєчасно сплачувати податки та збори

✅ дотримуватись вимог законодавства у сфері обігу пального