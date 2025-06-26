18:01 | 26.06.2025
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Контроль за ринком пального: на Тернопільщині анульовано понад 80 ліцензій

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Упродовж січня – травня 2025 року в Тернопільській області припинено дію 82 ліцензій на право здійснення оптової, роздрібної торгівлі пальним і його зберігання. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

📌 Анулювання відбулося з різних причин – як добровільних, так і за результатами перевірок.

🔍 Причини анулювання ліцензій:

  • За заявами суб’єктів господарювання – 35 ліцензій:
    ▫️ 2 – опт без місць зберігання
    ▫️ 1 – опт із наявністю місць
    ▫️ 14 – роздрібна торгівля
    ▫️ 18 – зберігання для власних потреб

  • За результатами перевірок – 8 ліцензій:
    ▫️ 5 – через відсутність діяльності за місцем провадження
    ▫️ 2 – через невідповідність даних у реєстрі
    ▫️ 1 – відсутність ліцензіата за вказаною адресою

  • Через фінансову дисципліну:
    ▫️ 33 ліцензії – через несплату чергових платежів
    ▫️ 5 – через несплату авансового внеску з податку на прибуток

  • 1 ліцензія припинена у зв’язку з припиненням підприємницької діяльності.

📊 Станом на 1 червня 2025 року в області діє:

  • 9 ліцензій на оптову торгівлю з місцями зберігання

  • 20 – опт без наявності місць

  • 162 – роздрібна торгівля

  • 1233 – зберігання пального, з них 1225 – виключно для власних потреб/переробки

💬 Податкова служба закликає до прозорості

В ОВА наголошують: головне завдання – забезпечення прозорості ринку пального, боротьба з тіньовим обігом і дотримання ліцензійних умов.

Суб’єкти господарювання зобов’язані:
✅ забезпечити актуальність даних у реєстрах
✅ своєчасно сплачувати податки та збори
✅ дотримуватись вимог законодавства у сфері обігу пального

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