Контроль за ринком пального: на Тернопільщині анульовано понад 80 ліцензій
Упродовж січня – травня 2025 року в Тернопільській області припинено дію 82 ліцензій на право здійснення оптової, роздрібної торгівлі пальним і його зберігання. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Тернопільській області.
📌 Анулювання відбулося з різних причин – як добровільних, так і за результатами перевірок.
🔍 Причини анулювання ліцензій:
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За заявами суб’єктів господарювання – 35 ліцензій:
▫️ 2 – опт без місць зберігання
▫️ 1 – опт із наявністю місць
▫️ 14 – роздрібна торгівля
▫️ 18 – зберігання для власних потреб
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За результатами перевірок – 8 ліцензій:
▫️ 5 – через відсутність діяльності за місцем провадження
▫️ 2 – через невідповідність даних у реєстрі
▫️ 1 – відсутність ліцензіата за вказаною адресою
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Через фінансову дисципліну:
▫️ 33 ліцензії – через несплату чергових платежів
▫️ 5 – через несплату авансового внеску з податку на прибуток
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1 ліцензія припинена у зв’язку з припиненням підприємницької діяльності.
📊 Станом на 1 червня 2025 року в області діє:
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9 ліцензій на оптову торгівлю з місцями зберігання
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20 – опт без наявності місць
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162 – роздрібна торгівля
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1233 – зберігання пального, з них 1225 – виключно для власних потреб/переробки
💬 Податкова служба закликає до прозорості
В ОВА наголошують: головне завдання – забезпечення прозорості ринку пального, боротьба з тіньовим обігом і дотримання ліцензійних умов.
Суб’єкти господарювання зобов’язані:
✅ забезпечити актуальність даних у реєстрах
✅ своєчасно сплачувати податки та збори
✅ дотримуватись вимог законодавства у сфері обігу пального