У громаді на Тернопільщині стартував конкурс на кращу інсталяцію до Великодня

У Чортківській громаді стартував конкурс на кращу інсталяцію до Великодня. Захід триватиме до 29 квітня. До участі запрошують підприємців та представників ОСББ, які прагнуть створити святкову атмосферу в місті. Переможці конкурсу отримають грошові сертифікати та великодні сувеніри.

Організатори зазначають, у конкурсі можуть брати участь фізичні та юридичні особи – суб’єкти господарської діяльності незалежно від форми власності, у підпорядкуванні яких є заклади освіти, культури, сфери торгівлі, послуг, ресторанного господарства та побутового обслуговування, ОСББ міста.

Головні критерії для участі:

– оригінальність ідеї, дизайн та Великодня тематичність оформлення вітрини, фасаду, території;

– використання світлових елементів, оздоблювальних матеріалів;

– обов’язкове використання зображень, макетів, фігур, об’ємних форм пташиної символіки.

Детальніше про умови участі в конкурсі читайте на офіційному веб-сайті Чорківської міської ради.