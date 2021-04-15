Державна ініціатива: В Україні планують масове тестування на антиген до COVID-19

Про це заявлено в управлінні охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації

сьогодні під час селекторної наради з ЦГЗ та МОЗ України з регіонами за участі заступника міністра охорони здоров’я, Головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Романа Родини, заступника генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Олександра Мацькова.

Йдеться про безкоштовне проведення всім бажаючим ІФА-тестування на антиген на COVID-19.

– В умовах економічної і медичної коронакризи масове тестування на антиген населення нашої держави буде проведено найближчим часом. Як це відбуватиметься – МОЗ та ЦГЗ вироблять спільні алгоритми дій. Розглядаємо такий варіант: спеціально створені мобільні бригади у регіонах проводитимуть забір біологічного матеріалу – крові для ІФА-дослідження, точніше сироватки крові. Тестуватимуть лише в лабораторіях, де є апарати імуноферментного аналізу, – повідомив директор Центру громадського здоров’я України Роман Родина.

Як стало відомо з обговорення з наради, тестування проводитимуть одночасно та паралельно зі загальнонаціональною вакцинацією від COVID-19. До того ж, проводитиметься опитування, хто матиме бажання пройти тестування. Кого тестуватимуть першочергово та які точні групи населення визначатимуть – стане відомо одразу ж після затвердження порядку організації, рекомендацій та розробки алгоритмів тестування.

Як повідомив Віктор Ляшко, «МОЗ змінив підходи і впроваджуватиме зі ЦГЗ масове тестування на антитіла до коронавірусу в Україні. Це дозволить розвантажити лабораторії та забезпечити більш широке охоплення населення діагностикою. Для цього потрібні не тільки лабораторні потужності, а й залучення великої кількості фахівців.

Уже визначаються регіональні координатори, які відповідатимуть за даний напрям роботи».

– Держава виявляє піклування про здоров’я своїх громадян та надає їм нові можливості для того, аби дізнатись чи у них є антитіла до коронавірусу та чи, загалом, сформований колективний імунітет – додає очільниця УОЗ ТОДА Ольга Ярмоленко. – ІФА-тестування допомагає визначити імуноглобуліни. Вони бувають двох типів: M і G. Якщо виявлять M, то це говорить про те, що йде гострий процес захворювання, якщо G – то, те що людина перехворіла і у неї виробилися антитіла, відповідно є імунітет до цього коронавірусної хвороби.

Наразі влада та медики вивчають ситуацію. УОЗ повідомить, як тільки-но стануть відомі нові деталі щодо даної державної ініціативи.

Станом на сьогодні, ІФА-тести на виявлення антитіл до коронавірусу безкоштовно роблять в державних і комунальних закладах охорони здоров’я за направленням лікаря, а без направлення – у приватних лабораторіях за кошти громадян.

Участь в нараді брали: начальниця Управління охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко, заступники начальниці – Лідія Чайковська та Тетяна Скарлош, головний спеціаліст. з сімейної медицини УОЗ ТОДА Марія Сельська, а також завідуюча відділом інформаційно-комунікаційної роботи КНП «Тернопільський обласний центр громадського здоров’я» ТОР Наталія Харченко.

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Довідково

Антитіла IgG до коронавірусу SARS-CoV-2 – даний вид антитіл починає утворюватися орієнтовно на 10-14 день захворювання. Рівень антитіл збільшується поступово, та тривалий час залишається на високому рівні. За наявністю і рівнем антитіл IgG у крові можна стверджувати про факт інфікування у минулому і визначити наявність специфічної імунної відповіді.

Світлана Гуменна, пресслужба