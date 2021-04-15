15:01 | 15.04.2021
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Новини Тернополя 

Герби, подарункові пакети, книжки: що купує Тернопільська міськрада в квітні?

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Тернопільська міська рада оголосила декілька тендерів на закупівлі в квітні. Серед них – закупівлі значків «Герб міста Тернополя» на 15 тисяч гривень. Подарункові пакети на суму в понад 22 тисячі гривень. 

Ще 15 тисяч гривень мерія готова заплатити за «послуги з трансляції на зупинках громадського транспорту Тернопільської територіальної громади аудіо та відео роликів».

Також міськрада планує «проспонсорувати» видавництво одразу кількох книжок, серед яких: книга «Ніхто, крім нас» В’ячеслав Кізілов (10 тис. грн.), «І я люблю» Сергій Лазо (10 тис. грн.), книга «Репресоване дитинство» (35 тис. грн) та книга «Тернопільська легенда про чарівну вишиванку» (10 тис. грн.).

Сергій Сліпий

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