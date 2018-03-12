У Кременці подружжя врятувало собаку, який впав у відкритий люк

Подружжя кременчан Ірина та Юрій врятували шарпея, який потрапив у пастку відкритого каналізаційного люку. Собака тривалий час гавкав у проваллі, сподіваючись, що хтось його витягне, але люди байдуже його обминали.

“Як гавкає пес десь поруч, почули ще здалеку. Машину ми залишили, йшли пішки, не доходячи до повороту, я почула як відчайдушно гавкає собака, надто близько до дороги, бо будинки далеко, ми пішли цією закиданою територією. Собака як виявилося провалилася в люк при дорозі. Видно сиділа там днів зо два, мокра, в воді по коліна. Спершу пес боявся нас, але мій чоловік витягнув його, дякую йому, бо повз нас проходило багато людей, але ніхто не зупинився. Щасливий, одразу побіг додому, ми не встигли познайомитися”, – написала про подію Ірина Долга на своїй сторінці у Facebook.

Як виявилося, сім’я кременчан врятувала молодого шарпея. Чоловік Ірини рятівник за покликанням. Відомо, що Юрій працює у Кременецькому відділі ДСНС. Цього дня у чоловіка був вихідний, пише Kremenets.City.