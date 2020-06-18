На Тернопільщині судили неповнолітнього, який п’ять разів порушував закон
Судом накладено штраф на неповнолітнього, який вчинив п’ять адміністративних правопорушень.
До Монастириського районного суду Тернопільської області надійшло п’ять адміністративних матеріалів про притягнення до адміністративної відповідальності неповнолітнього.
Неповнолітній у судовому засіданні у присутності законного представника – батька погодився з обставинами, що викладені у протоколах про адміністративні правопорушення, вину визнав, у вчиненому розкаявся.
Суд визнав винним неповнолітнього у вчиненні вищевказаних адміністративних правопорушень та у відповідності до ч.2 ст.36 КУпАП в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених, наклав на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 680 (шістсот вісімдесят) гривень та 420,40 грн (чотириста двадцять) грн 40 коп. судового збору в дохід держави, – повідомляє прес-служба суду.
Для інформації:
Згідно з протоколами про адміністративне правопорушення неповнолітній керував транспортним засобом без посвідчення водія, тобто не маючи права керування таким транспортним засобом;
– керував транспортним засобом та тягнув причіп, на якому у темну пору доби не горіли лампи задніх габаритних ліхтарів;
– керуючи транспортним засобом та тягнувши причіп виконуючи маневр, а саме поворот ліворуч, не надав перевагу у русі автомобілю, який здійснював об’їзд, чим змусив його здійснювати екстрене гальмування та змінювати напрямок руху, внаслідок чого створив аварійну ситуацію;
– керуючи транспортним засобом, тягнучи причіп у якого не працювали ліхтарі поворотів, під час маневру ліворуч у темну пору доби не подав його, чим створив перешкоди автомобілю, який здійснював маневр об’їзду, внаслідок чого автомобіль з’їхав у кювет та отримав механічні пошкодження;
– керуючи транспортним засобом здійснив аварійну ситуацію, що призвело до ДТП та механічних пошкоджень іншого автомобіля, та залишив місце ДТП.