У Територіальному центрі соцобслуговування Тернопільського району з підопічних — більшість жінки

У Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Тернопільського району з підопічних — більшість жінки.

Напередодні Міжнародного дня жінок у с. Острів організовали свято, на яке були запрошені підопічні терцентру. Для них звучали вірші, пісні у виконанні учнів Острівської школи. Своїм виступом діти подарували справжній весняний настрій, безліч позитивних емоцій, створили святкову атмосферу. Для всіх жінок від голови сільської ради Піщатіна Богдана Петровича школярі вручили букети підсніжників. Також із словами привітання до всіх присутніх звернулася завідувач відділення денного перебування територіального центру Давидова М.С.

Після завершення урочистої частини заходу присутніх пригощали чаєм та солодощами.