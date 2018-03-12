У Монастириськах врятували рибалку, який тонув

На водоймі в м. Монастириська Тернопільської області врятували рибалку, якого не витримала весняна крига.

62-річний чоловік провалився в крижану воду під час риболовлі. Це трапилося вчора близько 16 год. Очевидці повідомили про це місцевих рятувальників. Поки приїхали надзвичайники, потерпілого з води вже витягнув відважний перехожий, який випадково став свідком провалу людини під воду. Рятівнику – 24 роки.

Потерпілий від допомоги лікарів відмовився.