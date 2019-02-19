У Тернопільській книгозбірні для дітей виготовляли «мовчазних ангелів» (фотофакт)

Тернопільська обласна бібліотека для дітей спільно з радницею з питань ВПО в Тернополі Яною Шкуратовою підтримали Всеукраїнську акцію «Ангели пам’яті», метою якої є вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні. До участі в акції було залучено читачів книгозбірні, більшість з яких – учні 4 класу ЗОШ № 13. Глибоку шану і скорботу за полеглими патріотами, які загинули, захищаючи честь і гідність своєї Батьківщини, діти висловили у зворушливих віршах, урочисте звучання яких доповнював український стрій читців. По вступній частині, усі дружно приступили до спільної роботи. Янголів виготовляли зі звичайного білого, або жовто-блакитного паперу, без яскравих деталей і прикрас, адже вони мали стати символами чистоти і жертовності нескорених Героїв.