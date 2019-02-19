У Тернополі змагалися юні радіоконструктори області

14 лютого 2019 р. на базі Тернопільського обласного комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді (ТОКЦНТТШУМ) відбулися обласні відкриті змагання з радіоконструювання, приурочені Дню Героїв “Небесної сотні”.

Змагання з радіоелектронного конструювання проводяться з метою сприяння розвитку технічних умінь і навичок учнівської молоді в галузі радіоелектроніки та радіотехніки.

У змаганнях взяли участь шість команд (14 учасників).

Змагання проходили в двох вікових категоріях: молодша група – учасники до 15 років і старша вікова група – до 18 років.

Програмою змагань було передбачено проведення теоретичного заліку та практична частина: розробка друкованої плати, а також монтаж радіоелектронного пристрою. Учасники змагань впродовж відведеного часу мають розробити схему пристрою, намалювати його, перенести схему фарбою на склотекстоліт, зробити отвори для радіодеталей, протравити плату хлорним залізом, виконати пайку, очистити плату та продемонструвати роботу готового пристрою. Переможці визначаються за найбільшою сумою балів, нарахованих учасникам за теоретичний залік, розробку та монтаж пристрою.

Учасники змагань протягом дня демонстрували здобуті у процесі навчання в гуртках радіоелектронного конструювання теоретичні знання, які закріплювались практичними роботами, а саме: у розробці та виготовленні придатних для використання в побуті електронних пристроїв.

За результатами роботи суддівської колегії були визначені переможці обласних відкритих змагань учнівської молоді з радіоелектронного конструювання у командному заліку:

І місце– зайняла команда ТОКЦНТТШУМ;

ІІ місце – команда Бучацького районного центру дитячої та юнацької творчості “Сузір’я”;

ІІІ місце – команда Підволочиського центру дитячої та юнацької творчості.

Переможці, призери та їх наставники нагородженні дипломами та грамотами ТОКЦНТТШУМ.

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