На Тернопільщині безробітним допомагатимуть кар’єрні радники

В Україні вводиться інститут кар’єрного радника , який дозволить забезпечити індивідуальний підхід для кожного клієнта служби зайнятості.

Кар’єрний радник інформуватиме осіб, які шукають роботу, про наявність вакансій, можливість започаткування підприємницької діяльності, надаватиме консультацію щодо можливої перепідготовки за своєю професією або отримання нових навичок, проводитиме профорієнтацію.

Новий фахівець Державної служби зайнятості також буде зобов’язаний вносити інформацію про безробітних осіб в Єдину інформаційно-аналітичну систему Державної служби зайнятості та формувати їх персональну картку.

Таким чином, інститут кар’єрного радника дозволить забезпечити індивідуальний підхід до кожного клієнта служби зайнятості, якісне надання послуг з планування кар’єри з урахуванням потреб роботодавців та можливостей шукачів роботи.

Сюжет UA: Тернопіль