1 червня цього року під час проведення культурно-спортивного фестивалю «ДзиґаБай» у Байківцях відбулася подія, яка, можливо, у вихорі свята була дещо недооцінена. Насправді ж те, що сталося, є вкрай важливим для удосконалення процесу децентралізації в Україні, тобто передачі управлінських важелів у громади.

Мова йде про налагодження міжмуніципальної співпраці між об’єднаними територіальними громадами.

А тепер по суті: голови Байковецької (Анатолій Кулик), Золотниківської (Данило Бугай) та Іванівської сільських (Руслан Шафранович) і Микулинецької селищної (Петро Осіпчук) громад підписали Меморандум про партнерство. У ньому, зокрема, йдеться: «Наші територіальні громади сьогодні пов’язані низкою економічних, соціальних та культурних зв’язків, які є основою спільного розвитку та мають величезний потенціал для зростання. Однак цей потенціал може бути використаним найбільш продуктивно лише за умови нашої тісної співпраці, та встановлення режиму партнерства та добросусідства між нашими громадами».

У зв’язку з цим, у тексті документа є такі рядки: «З метою практичної реалізації домовленостей, щодо започаткування партнерства ми:

проведемо консультації щодо визначення сфер та форм співробітництва територіальних громад – учасників партнерства;

створимо спільну робочу групу з розробки пропозицій щодо етапів розвитку партнерства, перспективних сфер підготовки проектів регіонального розвитку в інтересах суб‘єктів партнерства;

залучатимемо до обговорення найбільш важливих рішень та проектів, які готуватимуться в рамках партнерства, жителів наших територіальних громад;

здійснюватимемо необхідні кроки для неформального обміну досвіду в межах партнерства між депутатами місцевих рад, працівниками виконавчих органів, бюджетних установ та організацій, дітей та молоді».

Окрім того, учасники партнерства будуть реалізувати спільні проекти та програми з питань, які відповідають їх інтересам, популяризувати партнерство та висвітлювати свої спільні дії у засобах масової інформації

Керівники громад також дійшли згоди, що завдяки муніципальному співробітництву можна досягти набагато більше результатів. У цій ситуації дуже важливим є той фактор, що Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) схвалює подібні ініціативи. І не тільки схвалює, а й сприяє в їх реалізації.