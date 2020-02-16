11:23 | 16.02.2020
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Новини Тернополя 

У Тернополі через непорозуміння водія автомобіля та «маршрутки» постраждала жінка

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 15 лютого у м. Тернополі. Близько 09.00 годин на зупинці громадського транспорту, що по вул. М. Кривоноса, водій автомобіля «Nissan Qashqai» допустив зіткнення з маршрутним автобусом (№19). Очевидці стверджують, що водій «іномарки» не надав переваги в русі «маршрутці», що розпочинала рух від зупинки.

На жаль, від незнань правил дорожнього руху одними постраждала зовсім невинна людина. В маршрутному таксі отримала травми легкого ступеня 52-річна жителька с. Кровінка Теребовлянського району, яка після надання їй медичної допомоги, відмовилась від подальшої госпіталізації.

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