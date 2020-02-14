Першу патронатну сім’ю у Тернопільській області створили 13 лютого в Кременці

Світлана та Володимир Герасимчуки успішно завершили навчання за Програмою підготовки патронатних вихователів та підтвердили свою готовність надавати послугу з патронату над дитиною.

Як повідомили в обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, підготовка передбачала серію тренінгів, заняття з психодіагностики, навчання з надання першої домедичної допомоги дітям.

Успішно завершивши освітній курс та пройшовши співбесіду сім’я уклала договір з органом опіки та піклування про надання послуги з патронату над дитиною.