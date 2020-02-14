Першу патронатну сім’ю у Тернопільській області створили 13 лютого в Кременці
Світлана та Володимир Герасимчуки успішно завершили навчання за Програмою підготовки патронатних вихователів та підтвердили свою готовність надавати послугу з патронату над дитиною.
Як повідомили в обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, підготовка передбачала серію тренінгів, заняття з психодіагностики, навчання з надання першої домедичної допомоги дітям.
Успішно завершивши освітній курс та пройшовши співбесіду сім’я уклала договір з органом опіки та піклування про надання послуги з патронату над дитиною.
Довідково:
Патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.
Метою патронату над дитиною є забезпечення захисту прав дитини, яка через складні життєві обставини тимчасово не може проживати разом із батьками або іншими її законними представниками.
Термін тимчасового влаштування дитини у патронатну сім’ю не може перевищувати трьох місяців. Коли є обставини, що обґрунтовують необхідність і доцільність перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя триваліший час, орган опіки та піклування може його продовжити, однак не більше ніж до шести місяців.
*фото Кременецької міської ради