На Тернопільщині не розминулись два автомобілі: є травмовані

Аварія сталась сьогодні вранці, близько 07.00 годин, на автодорозі перед с. Зелена Бучацького району. Тут е розминулись два автомобілі «Volkswagen Passat» та «BMW». Найбільше дісталось пасажирам «Volkswagen Passat». 34-річна жителька смт Велика Березовиця Тернопілького району отримала закриту тупу травму живота та грудної клітки, а в 30-річного жителя с. Велика Лука Тернопільського району забій поперекового відділу хребта. Обох потерпілих госпіталізовано в Бучацьку районну лікарню.

Поділіться:









