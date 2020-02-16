12:28 | 16.02.2020
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На Тернопільщині не розминулись два автомобілі: є травмовані

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Аварія сталась сьогодні вранці, близько 07.00 годин, на автодорозі перед с. Зелена Бучацького району. Тут е розминулись два автомобілі «Volkswagen Passat» та «BMW». Найбільше дісталось пасажирам «Volkswagen Passat». 34-річна жителька смт Велика Березовиця Тернопілького району отримала закриту тупу травму живота та грудної клітки, а в 30-річного жителя с. Велика Лука Тернопільського району забій поперекового відділу хребта. Обох потерпілих госпіталізовано в Бучацьку районну лікарню.

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